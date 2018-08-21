Французская нефтекомпания Total SA, которая была вынуждена отказаться от участия в разработке газового месторождения "Южный парс" стоимостью порядка $5 млрд из-за восстановления американских санкций в отношении Ирана, ведет переговоры о передаче своей доли в проекте китайскому партнеру, пишет газета The Wall Street Journal.
В понедельник министр нефти Ирана Бижан Зангане подтвердил, что Total вышла из проекта освоения 11-й фазы месторождения "Южный Парс".
Компания заявляла о том, что может выйти из проекта, еще в начале мая этого года, однако тогда у нее было время на то, чтобы попытаться до 4 ноября договориться с США об исключении из режима санкций.
Total официально не заявляла, удалось ли ей достигнуть договоренности. Однако, по данным источника WSJ в Total, компания пришла к заключению, что, скорее всего, не сможет добиться исключения из режима антииранских санкций, введенных США. "Я думаю, все позади. Теперь вопрос в том, как нам выйти из проекта", - сказал источник.
Другие источники газеты сообщают, что Total ведет переговоры о передаче своей 50,1%-ной доли в проекте "Южный Парс 11" китайскому партнеру - China National Petroleum Corp. (CNPC), которому принадлежит 30%-ная доля в проекте.
Китай ранее дал понять, что не намерен признавать американские санкции в отношении Ирана.
Total не рассчитывает продать свою долю в "Южном Парсе" CNPC, компания хотела бы лишь получить компенсации за свои инвестиции в проект, составившие порядка $50 млн, отмечают источники.
По их словам, иранская PetroPars, которой принадлежит 19,9% в проекте, получает информацию о ходе переговоров между Total и CNPC.
Представитель министерства нефти Ирана сообщила WSJ, что структура участия в проекте пока не изменилась, и переговоры о замене Total продолжаются.
Источники газеты отмечают, что CNPC не спешит договариваться с Total, поскольку не знает, каким образом, она сможет финансировать проект в условиях, когда ОАЭ и Турция перекрыли финансовые каналы под давлением Вашингтона. Кроме того, увеличив долю в проекте до 80%, CNPC может привлечь внимание США, говорят источники. "Есть ощущение, что CNPC не хочет брать под контроль проект", - отмечают они.
Представители Ирана ранее заявляли, что, в крайнем случае, доля в "Южном Парсе" может перейти к PetroPars, однако тот факт, что проект будет контролироваться иранской компанией, ограничит доступ к капиталу и технологиям.
"Южный Парс" - крупнейшее в мире месторождение природного газа.
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