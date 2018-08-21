Россия и ЦАР подписали соглашение о военном сотрудничестве

Россия и Центральноафриканская Республика (ЦАР) во вторник подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.

Церемония состоялась в рамках военно-технического форума "Армия-2018" в подмосковной Кубинке, подписи под документом поставили глава российского военного ведомства Сергей Шойгу и министр национальной обороны и восстановления армии ЦАР Мари Ноэль Койяра.

По оценке С.Шойгу, реализация соглашения "будет способствовать укреплению связей в оборонной сфере".

М.Н.Койяра полагает, что соглашение станет основой для подготовки национальных Вооружённых сил.