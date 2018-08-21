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СНГ 21.08.2018 13:16

Россия и ЦАР подписали соглашение о военном сотрудничестве

Россия и Центральноафриканская Республика (ЦАР) во вторник подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве.

Церемония состоялась в рамках военно-технического форума "Армия-2018" в подмосковной Кубинке, подписи под документом поставили глава российского военного ведомства Сергей Шойгу и министр национальной обороны и восстановления армии ЦАР Мари Ноэль Койяра.

По оценке С.Шойгу, реализация соглашения "будет способствовать укреплению связей в оборонной сфере".

М.Н.Койяра полагает, что соглашение станет основой для подготовки национальных Вооружённых сил.

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Тэги: РОССИЯ, ЦАР, ВТС, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]