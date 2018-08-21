МИД Азербайджана включил депутата Бундестага ФРГ в «черный список» - СМИ

Официальный Баку включил депутата Бундестага ФРГ от Христианско-демократического союза Альберта Вайлера в «список лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана», сообщает немецкая газета Bild.

Издание отмечает, что причиной внесения Азербайджаном А.Вайлера в «черный список» МИД является посещение им в 2014 году и в 2016 году Нагорного Карабаха без соответствующего разрешения официального Баку.

Согласно информации, А.Вейлер является представителем парламентской группы по сотрудничеству со странами Закавказья.

По информации газеты, накануне МИД Германии контактировал с посольством Азербайджана и безуспешно пытался уладить ситуацию с визой для А.Вайлера.

Сам А.Вайлер заявил Bild, что с радостью выступил бы в роли одного из посредников урегулирования нагорно-карабахского конфликта, т.к. ему небезразлична судьба региона.

В МИД Азербайджана подтвердили, что А.Вайлер был включен в список нежелательных персон за незаконное посещение оккупированных земель Азербайджана.

"Он незаконно посещал оккупированные территории Азербайджана и в соответствии с законодательством был включен в список "персон нон грата". Уважение к законам страны и ее территориальной целостности является обязательным. Наша позиция конструктивна. В случае принесения извинений за неуважение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана данные лица могут быть исключены из вышеуказанного списка", - сообщил пресс-секретарь МИД Азербайджана Х.Гаджиев.

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель совершит 23-25 августа в страны Южного Кавказа. Азербайджан немецкий канцлер посетит 25 августа. Ее визит направлен на расширение двустороннего сотрудничества.

Ф.Исазаде