В Пхеньяне вновь отметили необходимость подписания декларации о завершении Корейской войны

КНДР призывает активизировать действия, направленные на подписание декларации о завершении Корейской войны, говорится в комментарии печатного органа ЦК Трудовой партии Кореи газеты "Нодон синмун".

"Официальное объявление об окончании войны является задачей, которую нельзя откладывать при имплементации Пханмунджомской декларации", - пишет издание во вторник.

В комментарии отмечается, что подобный шаг значительно поспособствует установлению мира и безопасности на Корейском полуострове и во всем мире.

Продолжавшаяся три года война на Корейском полуострове закончились в 1953 году подписанием акта о перемирии. Мирный договор между Сеулом и Пхеньяном до сих пор не заключен, однако стороны обсуждали вопрос его подписания на саммите 27 апреля 2018 года и договорились выработать декларацию.