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Дальнее зарубежье 21.08.2018 13:32

В Пхеньяне вновь отметили необходимость подписания декларации о завершении Корейской войны

КНДР призывает активизировать действия, направленные на подписание декларации о завершении Корейской войны, говорится в комментарии печатного органа ЦК Трудовой партии Кореи газеты "Нодон синмун".

"Официальное объявление об окончании войны является задачей, которую нельзя откладывать при имплементации Пханмунджомской декларации", - пишет издание во вторник.

В комментарии отмечается, что подобный шаг значительно поспособствует установлению мира и безопасности на Корейском полуострове и во всем мире.

Продолжавшаяся три года война на Корейском полуострове закончились в 1953 году подписанием акта о перемирии. Мирный договор между Сеулом и Пхеньяном до сих пор не заключен, однако стороны обсуждали вопрос его подписания на саммите 27 апреля 2018 года и договорились выработать декларацию.

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Тэги: КНДР, ЮЖКОРЕЯ, ВОЙНА, ДЕКЛАРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]