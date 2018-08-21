В Пхеньяне вновь отметили необходимость подписания декларации о завершении Корейской войны

КНДР призывает активизировать действия, направленные на подписание декларации о завершении Корейской войны, говорится в комментарии печатного органа ЦК Трудовой партии Кореи газеты "Нодон синмун".
"Официальное объявление об окончании войны является задачей, которую нельзя откладывать при имплементации Пханмунджомской декларации", - пишет издание во вторник.
В комментарии отмечается, что подобный шаг значительно поспособствует установлению мира и безопасности на Корейском полуострове и во всем мире.
Продолжавшаяся три года война на Корейском полуострове закончились в 1953 году подписанием акта о перемирии. Мирный договор между Сеулом и Пхеньяном до сих пор не заключен, однако стороны обсуждали вопрос его подписания на саммите 27 апреля 2018 года и договорились выработать декларацию.
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