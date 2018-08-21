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СНГ 21.08.2018 14:02

Болтон приедет в Киев на военный парад, встретится с руководством Украины, сообщает посол в США

Советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон намерен встретиться в Киеве с высшим руководством Украины, в том числе президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом, а также главами внешнеполитического и оборонного ведомств, заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Будут содержательные встречи с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел, министром обороны", - сказал В.Чалый на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Он также сообщил, что украинская сторона пригласила Дж.Болтона принять участие 24 августа в параде, посвященном 27-й годовщине Независимости Украины.

По словам посла, визит Дж.Болтона и его участие в параде свидетельствует о поддержке США Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ПРАЗДНИК, США, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]