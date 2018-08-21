Болтон приедет в Киев на военный парад, встретится с руководством Украины, сообщает посол в США

Советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон намерен встретиться в Киеве с высшим руководством Украины, в том числе президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом, а также главами внешнеполитического и оборонного ведомств, заявил посол Украины в США Валерий Чалый.
"Будут содержательные встречи с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел, министром обороны", - сказал В.Чалый на пресс-конференции во вторник в Киеве.
Он также сообщил, что украинская сторона пригласила Дж.Болтона принять участие 24 августа в параде, посвященном 27-й годовщине Независимости Украины.
По словам посла, визит Дж.Болтона и его участие в параде свидетельствует о поддержке США Украины.
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