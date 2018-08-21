Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9602 RUR   0.0254 GBR   2.1815 TRY   0.2796

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.43 Brent   72.21

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 28° Завтра 22° 31° 23 Авг 23° 31° 24 Авг 22° 29°

Дальнее зарубежье 21.08.2018 13:43

Сеул и Пхеньян договорились отвести с границы десяток постов охраны

Южная Корея и КНДР достигли соглашения об отводе по меньшей мере 10 постов охраны, расположенных возле демилитаризованной зоны, заявил южнокорейским парламентариям министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му.

"Север и Юг согласились убрать караульные посты, расположенные ближе всего друг к другу", - приводят слова министра западные СМИ.

"Ближайший из них находится в 700 м (от поста другой стороны - ИФ), и мы начнем отводить караульные посты, расположенные в пределах одного километра", - пояснил Сон Ён Му.

По его словам, Южная Корея, в рамках укрепления доверия с КНДР, уберет со своей стороны 10 постов. Он добавил, что Южная Корея и КНДР поначалу отведут по одному-двум постам, а затем увеличат масштабы этих мер.

27 апреля 2018 года прошел исторический саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в населенном пункте Пханмунджом. По итогам переговоров стороны сделали заявление, в котором объявили о намерении заключить мирный договор, а также о планах добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ПОСТЫ, ОТВОД


Похожие новости


В Пхеньяне вновь отметили необходимость подписания декларации о завершении Корейской войны Первые 89 граждан Южной Кореи выехали в КНДР для встречи с родственниками Межкорейский саммит в Пхеньяне станет важным шагом в решении вопроса о мирном договоре - президент Южной Кореи Южной Корея и КНДР обсуждают подготовку третьего межкорейского саммита Место и время встречи руководителей КНДР и Южной Кореи могут быть изменены Военные Южной Кореи и КНДР провели переговоры в демилитаризованной зоне

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]