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Регион 21.08.2018 14:20

Объявлять в международный розыск экс-министра обороны Армении пока не планируется - начальник полиции

Бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян остается в межгосударственном розыске стран СНГ, расширять его поиски пока нет причин, заявил начальник полиции страны Валерий Осипян.

"Микаел Арутюнян находится в межгосударственном розыске. Пока что мы не видим нужды объявить его в международный розыск. Его местонахождение по-прежнему неизвестно", - сказал он во вторник журналистам.

Он также сообщил, что сын брата экс-президента Армении Сержа Саргсяна - Александра по-прежнему находится в международном розыске. "Нарек Саргсян объявлен в международный розыск, правоохранительные органы страны ведут его поиски в сотрудничестве с Интерполом", - сказал В.Осипян.

Брат С.Саргсяна Левон, племянница Ани Саргсян и М.Арутюнян были объявлены в межгосударственный розыск стран СНГ еще в июле.

Супруга экс-главы Минобороны сообщала журналистам, что М.Арутюнян находится в Москве. По сведениям местных СМИ, брат экс-президента и его дочь также находятся в России.

Ранее Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение брату бывшего президента, его сыну и дочери по статьям "незаконное участие в предпринимательской деятельности" и "подлог документов".

По версии следствия, Л.Саргсян, его дочь А.Саргсян и сын Нарек Саргсян не задекларировали $6 млн 795 тыс.

Л.Саргсян решением суда был арестован заочно. Решением суда, в отношении А.Саргсян и Н.Саргсяна была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сын А.Саргсяна - Нарек, в июле был обвинен в незаконном обороте оружия и боеприпасов, хищении произведении искусства и объявлен в международный розыск.

Бывший министр обороны Армении генерал-лейтенант М.Арутюнян обвиняется в нарушении Конституции и попытке "свержения конституционного строя" во время разгона массовых демонстраций в марте 2008 года, когда сторонники экс-президента Левона Тер-Петросяна протестовали против итогов президентских выборов, на которых победил С.Саргсян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПОЛИЦИЯ, РОЗЫСК


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