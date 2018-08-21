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Дальнее зарубежье 21.08.2018 14:37

Трамп принял рекордный по расходам военный бюджет на 2019 год, чтобы сохранить поддержку Пентагона - эксперт

Принимая рекордный по расходам военный бюджет, президент США Дональд Трамп стремится сохранить поддержку Пентагона, считает руководитель Центра региональных аспектов военной политики США Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

"При Трампе в таких директивных документах, как Стратегия национальной безопасности и Национальная оборонная стратегия, делается однозначный вывод, что США сталкиваются с очень серьезными вызовами на международной арене со стороны великих, в том числе, ядерных держав, и Америка должна быть готова противостоять этим вызовам", - заявил В.Батюк во вторник на проходящем в Москве "круглом столе" по вопросам российско-американских отношений.

В этой связи рост расходов, включая на подготовку к возможности вести боевые действия не против парамилитарных вооружённых формирований, а против регулярных войск других стран, выглядит весьма логичной, считает американист.

"Отсюда новый акцент не только в этих директивных документах, но и в оборонном бюджете, который призван воплощать все это в жизнь. Оборонный бюджет, который был утверждён президентом, предусматривает увеличение ассигнований на стратегическую ядерную модернизацию, на боевую подготовку американских вооруженных сил, направленную, прежде всего, на противостояние регулярным армиям, а не каким-то там бандформированиям", - сказал В.Батюк.

"Это, безусловно, требует дополнительных затрат, и все это, конечно, нашло отражение в военном бюджете. Оборонный бюджет предусматривает и увеличение численности вооружённых сил США, в отличие от того, что делалось при Обаме, когда численность вооружённых сил сокращалась. В следующем финансовом году численность вооружённых сил Соединённых Штатов Америки увеличится на 15 тыс. 600 человек", - отмечает эксперт.

Особенность нового военного бюджета состоит в том, что он был утверждён президентом США в условиях беспрецедентного влияния со стороны военных, которые на данный момент являются единственной силой, поддерживающей Д.Трампа, считает американист.

"Есть ещё и внутриполитический аспект. В Вашингтоне Трамп может опереться только на военных. Остальной американский истеблишмент относится к Трампу с лютой ненавистью. В Госдепе, а также в других структурах США, разумеется, разведсообществе, Трампа ненавидят. И здесь Трамп может рассчитывать только на поддержку Пентагона. А за это надо платить. Отсюда стремление Трампа удовлетворить все запросы американских военных. При Обаме, и даже при Джордже Буше-младшем Пентагон не обладал таким влиянием на хозяина Белого дома", - сказал В.Батюк.

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Тэги: РОССИЯ, США, БЮДЖЕТ, ЭКСПЕРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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