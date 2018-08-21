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СНГ 21.08.2018 15:36

Пенсионная реформа неизбежна, страна на грани - Кудрин

Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что пенсионная реформа неизбежна, ее надо было начинать раньше, а сейчас выхода уже нет - страна на грани.

"Может быть, надо было темпы (проведения реформы - ИФ) изменить и сделать ещё более мягкими, сроки начала пенсионной реформы заранее продумать. Но это надо было делать 10 лет назад", - сказал А.Кудрин на слушаниях в Госдуме по обсуждению проекту пенсионной реформы во вторник.

Он отметил, что переходный период для женщин может составить 16 лет, для мужчин - около 10 лет.

"Все эффекты, о которых я говорю, будут постепенно накапливаться и давать возможности для роста пенсий, это не моментальные, но положительные изменения шаг за шагом. Надо было делать это намного раньше. Сегодня мы подошли к черте, надо делать обязательно", - сказал А.Кудрин.

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Тэги: РОССИЯ, КУДРИН, ПЕНСИИ/РЕФОРМА, НЕОБХОДИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]