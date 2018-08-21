Пенсионная реформа неизбежна, страна на грани - Кудрин

Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что пенсионная реформа неизбежна, ее надо было начинать раньше, а сейчас выхода уже нет - страна на грани.

"Может быть, надо было темпы (проведения реформы - ИФ) изменить и сделать ещё более мягкими, сроки начала пенсионной реформы заранее продумать. Но это надо было делать 10 лет назад", - сказал А.Кудрин на слушаниях в Госдуме по обсуждению проекту пенсионной реформы во вторник.

Он отметил, что переходный период для женщин может составить 16 лет, для мужчин - около 10 лет.

"Все эффекты, о которых я говорю, будут постепенно накапливаться и давать возможности для роста пенсий, это не моментальные, но положительные изменения шаг за шагом. Надо было делать это намного раньше. Сегодня мы подошли к черте, надо делать обязательно", - сказал А.Кудрин.