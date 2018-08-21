В КНДР прошел второй день встречи родственников, разлученных Корейской войной

Мероприятия в рамках второго дня встреч семей, разделенных в результате Корейской войны 1950-53 гг., прошли во вторник в курортной зоне Кымгансан в Северной Корее.
По сообщению южнокорейского телеканала Уай-Ти-Эн, родственники встретились в гостиничном комплексе и совместно пообедали. Также в течение этого дня они могут пообщаться тет-а-тет в номерах и обменяться подарками.
Накануне 89 пожилых граждан Южной Кореи встретились со 185 жителями КНДР востоке Северной Кореи. Родственникам удалось повидаться впервые с 1953 года.
Встречи членов разлученных семей продлятся до вечера среды 22 августа.
На 24-26 августа запланирован еще один раунд встреч, в ходе которого уже другие граждане КНДР получат возможность навестить своих родственников в Южной Корее.
27 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе саммита, который прошел в демилитаризованной зоне в населенном пункте Пханмунджом, договорились работать над организацией встреч родственников, разделенных семей в результате войны 1950-1953 годов.
Подобные встречи Южная Корея и КНДР проводили и ранее, однако, сейчас это первые такие мероприятия с октября 2015 года. Всего с 2000 года прошло 20 таких встреч.
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