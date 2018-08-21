Бывший надзиратель нацистского концлагеря Палий депортирован из США в Германию

США депортировали в ФРГ 95-летнего выходца с Украины и экс-надзирателя концентрационного лагеря Якова Палия, который считается последним находившимся на территории США лицом, который подозревается в участии в преступлениях нацистов, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"В ходе напряженных переговоров президент (США Дональд - ИФ) Трамп и его команда обеспечили депортацию Палия в Германию", - приводит АП выдержки из заявления Белого дома.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, МВД и Минюст Германии не уточнили, куда именно поместят Я.Палия, и какая дальнейшая судьба его ожидает.

АП отмечает, что депортация Я.Палия происходит спустя 25 после того, как следователи впервые в 1993 году начали интересоваться его жизнью в годы второй мировой войны. Тогда он признался, что соврал американским властям о своем прошлом для въезда в США. "Я никогда не получил бы свою визу, если бы сказал правду. Все лгали", - сказал тогда Я.Палий.

В 2003 году судья лишил его гражданства США за "участие в насильственных действиях в отношении еврейского населения", когда он был надзирателем в концлагере "Травники" на территории оккупированной нацистами Польши.

Однако ФРГ, Польша, Украина и другие страны отказывались его принимать, поэтому он продолжал жить в США. Немецкие прокуроры заявили, что не располагают явными доказательствами для обвинения Я.Палия в совершении военных преступлений.