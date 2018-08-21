Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9602 RUR   0.0254 GBR   2.1815 TRY   0.2796

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.43 Brent   72.21

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 36° Завтра 21° 30° 23 Авг 22° 31° 24 Авг 21° 29°

СНГ 21.08.2018 16:14

ЕС требует от Москвы немедленно освободить Сенцова

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич назвала незаконным пребывание украинских граждан в российских тюрьмах.

"Мы очень ясно заявили и повторили это несколько дней назад: мы призываем к их (украинцев) немедленному освобождению, включая Олега Сенцова", - сказала М.Коцьянчич во вторник на брифинге в Брюсселе.

Так она ответила на просьбу прокомментировать ситуацию с О.Сенцовым, который сотый день держит голодовку с требованием освободить украинских граждан из заключения в РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, УКРАИНА, СЕНЦОВ


Похожие новости


Юнкер выступает за сохранение ЕС контактов с Россией В интересах России и ЕС сохранить договоренности по иранской ядерной программе - Чижов МИД РФ: интересы компаний стран ЕС в России могут пострадать от нового санкционного витка Переговоры ЕС, Украины и России по газу пройдут 17 июля - Шефчович Российская дезинформация угрожает демократии в ЕС - Туск Продление ЕС антироссийских санкций позволяет Украине саботировать выполнение Минских соглашений - Косачев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]