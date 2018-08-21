ЕС требует от Москвы немедленно освободить Сенцова

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич назвала незаконным пребывание украинских граждан в российских тюрьмах.
"Мы очень ясно заявили и повторили это несколько дней назад: мы призываем к их (украинцев) немедленному освобождению, включая Олега Сенцова", - сказала М.Коцьянчич во вторник на брифинге в Брюсселе.
Так она ответила на просьбу прокомментировать ситуацию с О.Сенцовым, который сотый день держит голодовку с требованием освободить украинских граждан из заключения в РФ.
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