Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9602 RUR   0.0254 GBR   2.1815 TRY   0.2796

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.43 Brent   72.21

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 28° Завтра 22° 31° 23 Авг 23° 31° 24 Авг 22° 29°

Регион 21.08.2018 15:14

Боеготовность Ирана нацелена на установление мира, а не на разжигание войны - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани во вторник заявил, что усиление боевой готовности Ирана нацелено не на разжигание войны, а на установление прочного мира, сообщает агентство ИРНА.

"Наша готовность - это не готовность к войне, а готовность к созданию и защите прочного мира", - сказал иранский президент.

"Недостаточная боеготовность и недостаток военного потенциала означает постоянно подвергаться опасности войны, а наращивание обороноспособности означает нацеленность на мир", - добавил Х.Рухани.

Он также призвал иранские вооруженные силы усилить боеготовность, и предостерег "врагов" Тегерана от любых агрессивных действий в отношении Ирана.

"Дисциплина, тренировки, преданность и готовность наших вооруженных сил должны быть на таком уровне, чтобы враги не могли даже осмелиться совершить какое-либо агрессивное действие против нас", - отметил президент Ирана.

"История показывает нам, что если мы не сможем быть мощными и твердо придерживаться своих целей, то появятся другие, которые заставит нас встать на колени", - добавил он.

По его словам, враги Ирана "в течение последних 40 лет распространяли иранофобию и пытались заставить людей думать, что Иран представляет угрозу их существованию", хотя "иранцы - это народ мира и сотрудничества".

При этом, Х.Рухани подчеркнул, что иранский народ всегда стремился к мирному сосуществование и сотрудничеству с другими странами.

Во вторник иранский президент посетил церемонию, приуроченную Дню оборонной промышленности в Тегеране. В частности, на ней ему представили новый истребитель иранского производства, получивший название "Коусар".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ОБОРОНА, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


В южной части Каспия все еще остаются спорные вопросы между Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном – Рухани Рухани: страны каспийской пятерки будут защищать СВПД Иранский парламент вызвал Рухани для отчета по экономическим вопросам Турция не будет разрывать отношения с Ираном, которого считает стратегическим партнером - Эрдоган Президент Ирана призвал Трампа "не играть с хвостом льва" Рухани заявил, что США не удастся разорвать связи Ирана с миром

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]