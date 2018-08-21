Боеготовность Ирана нацелена на установление мира, а не на разжигание войны - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани во вторник заявил, что усиление боевой готовности Ирана нацелено не на разжигание войны, а на установление прочного мира, сообщает агентство ИРНА.
"Наша готовность - это не готовность к войне, а готовность к созданию и защите прочного мира", - сказал иранский президент.
"Недостаточная боеготовность и недостаток военного потенциала означает постоянно подвергаться опасности войны, а наращивание обороноспособности означает нацеленность на мир", - добавил Х.Рухани.
Он также призвал иранские вооруженные силы усилить боеготовность, и предостерег "врагов" Тегерана от любых агрессивных действий в отношении Ирана.
"Дисциплина, тренировки, преданность и готовность наших вооруженных сил должны быть на таком уровне, чтобы враги не могли даже осмелиться совершить какое-либо агрессивное действие против нас", - отметил президент Ирана.
"История показывает нам, что если мы не сможем быть мощными и твердо придерживаться своих целей, то появятся другие, которые заставит нас встать на колени", - добавил он.
По его словам, враги Ирана "в течение последних 40 лет распространяли иранофобию и пытались заставить людей думать, что Иран представляет угрозу их существованию", хотя "иранцы - это народ мира и сотрудничества".
При этом, Х.Рухани подчеркнул, что иранский народ всегда стремился к мирному сосуществование и сотрудничеству с другими странами.
Во вторник иранский президент посетил церемонию, приуроченную Дню оборонной промышленности в Тегеране. В частности, на ней ему представили новый истребитель иранского производства, получивший название "Коусар".
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