У Путина во вторник запланирован международный телефонный разговор - Кремль

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым, а также проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Он продолжает встречаться с главами регионов, с врио губернаторов. Сегодня будет общение Путина с врио губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым", - сказал он журналистам.

"В течение дня - различные внутренние мероприятия, и на вторую половину дня запланирован международный телефонный разговор", - добавил Д.Песков, пообещав рассказать о нем позднее.