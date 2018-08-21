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СНГ 21.08.2018 15:17

У Путина во вторник запланирован международный телефонный разговор - Кремль

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым, а также проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Он продолжает встречаться с главами регионов, с врио губернаторов. Сегодня будет общение Путина с врио губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым", - сказал он журналистам.

"В течение дня - различные внутренние мероприятия, и на вторую половину дня запланирован международный телефонный разговор", - добавил Д.Песков, пообещав рассказать о нем позднее.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]