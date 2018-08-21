Путин и Меркель обсуждали вопрос об объемах потребления газа в Европе - Песков

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последних переговоров обсуждали прогноз потребления газа в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обсуждалась тема прогнозов объемов потребления газа на европейском континенте", - сказал Д.Песков журналистам.

Он отметил, что была подчёркнута противоречивость прогнозов. "Существуют разные концепции. Очевидно, что потребление будет расти, но в какой степени - вопрос для дальнейшей проработки", - сказал Д.Песков.

Он также напомнил, что президент заявил о сохранении транзита через Украину.