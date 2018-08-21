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ТЭК 21.08.2018 15:21

Путин и Меркель обсуждали вопрос об объемах потребления газа в Европе - Песков

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последних переговоров обсуждали прогноз потребления газа в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Обсуждалась тема прогнозов объемов потребления газа на европейском континенте", - сказал Д.Песков журналистам.

Он отметил, что была подчёркнута противоречивость прогнозов. "Существуют разные концепции. Очевидно, что потребление будет расти, но в какой степени - вопрос для дальнейшей проработки", - сказал Д.Песков.

Он также напомнил, что президент заявил о сохранении транзита через Украину.

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, ГАЗ, ПОТРЕБЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]