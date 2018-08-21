В МАГАТЭ заявляют об отсутствии признаков денуклеаризации Северной Кореи - СМИ Японии

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видит признаков того, что Северная Корея приступила к процессу денуклеаризации, говорится в докладе агентства, имеющегося в распоряжении японских СМИ.
"Продолжение и развитие ядерной программы Северной Кореи вызывают серьезное беспокойство", - приводятся слова директора МАГАТЭ Юкии Амано в докладе, который должен быть представлен в сентябре.
Кроме того, МАГАТЭ указывает на наличие данных, связанных с деятельностью северокорейской "радиохимической лаборатории" в период "между концом апреля и началом мая 2018 года" - то есть уже после апрельского межкорейского саммита.
В докладе указывается, что реактор ядерного научно-исследовательского центра в Йонбене продолжает "производственный цикл", запущенный в декабре 2015 года.
Агентство отмечает, что Пхеньян также продолжает возведение реактора на легкой воде и занимается производством уранового топлива на объекте в Пхенсане.
ГААД получит 4,1 млн манатов на строительство автодороги в Гусарском районе Азербайджана
МИД Азербайджана включил депутата Бундестага ФРГ в «черный список» - СМИ
Беларусь и Азербайджан проанализируют состояние двустороннего военного сотрудничества
Нефть дорожает на опасениях сокращения предложения на рынке, Brent достигла $72,7 за баррель
Оборот по сделкам на Бакинской ФБ в январе-июле 2018г увеличился в 2,4 раза
Путин и Меркель обсуждали вопрос об объемах потребления газа в Европе - Песков
Турецкая ассоциация торговцев и ремесленников предложила отказаться от системы аll inclusive в отелях
Житель Баку ограбил гражданку Пакистана на сумму $13,5 тыс. –МВД
Один человек скончался, 25 госпитализированы после пищевого отравления в подмосковном строительном городке
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Nar дарит бесплатные минуты по случаю Гурбан байрамы
Все интернет-пакеты оператора полностью подходят для использования в сети 4G
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений