В МАГАТЭ заявляют об отсутствии признаков денуклеаризации Северной Кореи - СМИ Японии

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видит признаков того, что Северная Корея приступила к процессу денуклеаризации, говорится в докладе агентства, имеющегося в распоряжении японских СМИ.

"Продолжение и развитие ядерной программы Северной Кореи вызывают серьезное беспокойство", - приводятся слова директора МАГАТЭ Юкии Амано в докладе, который должен быть представлен в сентябре.

Кроме того, МАГАТЭ указывает на наличие данных, связанных с деятельностью северокорейской "радиохимической лаборатории" в период "между концом апреля и началом мая 2018 года" - то есть уже после апрельского межкорейского саммита.

В докладе указывается, что реактор ядерного научно-исследовательского центра в Йонбене продолжает "производственный цикл", запущенный в декабре 2015 года.

Агентство отмечает, что Пхеньян также продолжает возведение реактора на легкой воде и занимается производством уранового топлива на объекте в Пхенсане.