Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9602 RUR   0.0254 GBR   2.1815 TRY   0.2796

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.43 Brent   72.21

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 36° Завтра 21° 30° 23 Авг 22° 31° 24 Авг 21° 29°

Дальнее зарубежье 21.08.2018 16:30

В МАГАТЭ заявляют об отсутствии признаков денуклеаризации Северной Кореи - СМИ Японии

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не видит признаков того, что Северная Корея приступила к процессу денуклеаризации, говорится в докладе агентства, имеющегося в распоряжении японских СМИ.

"Продолжение и развитие ядерной программы Северной Кореи вызывают серьезное беспокойство", - приводятся слова директора МАГАТЭ Юкии Амано в докладе, который должен быть представлен в сентябре.

Кроме того, МАГАТЭ указывает на наличие данных, связанных с деятельностью северокорейской "радиохимической лаборатории" в период "между концом апреля и началом мая 2018 года" - то есть уже после апрельского межкорейского саммита.

В докладе указывается, что реактор ядерного научно-исследовательского центра в Йонбене продолжает "производственный цикл", запущенный в декабре 2015 года.

Агентство отмечает, что Пхеньян также продолжает возведение реактора на легкой воде и занимается производством уранового топлива на объекте в Пхенсане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МАГАТЭ, КНДР, АТОМ, ПРОГРАММА


Похожие новости


Недавнее ядерное испытание КНДР представляет глобальную угрозу для мира - глава МАГАТЭ В МАГАТЭ сожалеют в связи с проведением ядерного испытания в КНДР В МАГАТЭ полагают, что в КНДР мог быть вновь запущен ядерный реактор - СМИ В МАГАТЭ обеспокоены возможным запуском реактора в КНДР Глава МАГАТЭ обеспокоен недостаточным сотрудничеством КНДР и Ирана по ядерной безопасности Ядерное испытание КНДР является явным нарушением резолюций ООН - МАГАТЭ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]