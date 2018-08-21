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Дальнее зарубежье 21.08.2018 16:45

Совет ЕС полномочен дополнять санкции против РФ, говорит представитель Могерини

В отношении России действуют жесткие санкции в связи с ситуацией на востоке Украины, решение о дальнейшем усилении ограничительных мер в связи с химатакой в Солсбери может принять только Совет ЕС, сообщила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич.

"На данной стадии мы уже применяем очень сильные меры в отношении России. Уже действуют ограничительные меры, недавно были продлены экономические санкции, а также расширены санкции за незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Что касается мер в связи с атакой в Солсбери, вы знаете, что ряд шагов был предпринят и объявлен на высшем уровне ЕС - Европейском Совете", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Она добавила, что вопрос о введении санкций по-прежнему входит в полномочия Совета ЕС, который может принимать решение о дополнительных мерах.

Представитель Ф.Могерини отвечала на вопрос, как Евросоюз отреагировал на призыв Великобритании усилить санкции ЕС против России в связи с "делом Солсбери".

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СОЛСБЕРИ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]