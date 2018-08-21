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СНГ 21.08.2018 18:13

Россия введет в эксплуатацию в Венесуэле вертолетный сервисный центр и центр для подготовки пилотов, а в 2019 году - завод по производству автоматов Калашникова

Россия достроит завод по производству автоматов Калашникова в Венусуэле в 2019 году, сообщил журналистам глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Завод будет завершен, мы работаем интенсивно по форсированию всех сроков ввода в строй. Строительство завода по производству автоматов Калашникова и боеприпасов к ним мы планируем завершить в следующем году", - сказал А.Михеев журналистам на форуме "Армия 2018".

По его словам, также в Венесуэле в этом году будет введен в эксплуатацию вертолетный сервисный центр и учебный центр для подготовки пилотов.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]