Россия введет в эксплуатацию в Венесуэле вертолетный сервисный центр и центр для подготовки пилотов, а в 2019 году - завод по производству автоматов Калашникова

Россия достроит завод по производству автоматов Калашникова в Венусуэле в 2019 году, сообщил журналистам глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Завод будет завершен, мы работаем интенсивно по форсированию всех сроков ввода в строй. Строительство завода по производству автоматов Калашникова и боеприпасов к ним мы планируем завершить в следующем году", - сказал А.Михеев журналистам на форуме "Армия 2018".

По его словам, также в Венесуэле в этом году будет введен в эксплуатацию вертолетный сервисный центр и учебный центр для подготовки пилотов.