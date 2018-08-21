Житель Баку ограбил гражданку Пакистана на сумму $13,5 тыс. –МВД

Полиция Баку задержала жителя столицы, подозреваемого в краже крупной суммы денег и ювелирных изделий из дома гражданки Пакистана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

«В 12 отделение Сабунчинского РУП поступило заявление о краже из дома гражданки Пакистана 3,4 тыс. манатов ($2 тыс. по текущему курсу), $5 тыс., 90 тыс. пакистанских рупий ($725 по текущему курсу) и ювелирных изделий на сумму 10 тыс. манатов ($5,883 тыс. по текущему курсу)»,- говорится в сообщении.

В МВД отметили, что в результате проведенных неотложных мер по горячим следам был задержан житель Баку Гурбан Магеррамов. Согласно информации, Г.Магеррамов ранее судим и жил по соседству с потерпевшей.

По факту возбуждено уголовное дело.

Ф.Исазаде