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Происшествия 21.08.2018 15:31

Житель Баку ограбил гражданку Пакистана на сумму $13,5 тыс. –МВД

Полиция Баку задержала жителя столицы, подозреваемого в краже крупной суммы денег и ювелирных изделий из дома гражданки Пакистана, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

«В 12 отделение Сабунчинского РУП поступило заявление о краже из дома гражданки Пакистана 3,4 тыс. манатов ($2 тыс. по текущему курсу), $5 тыс., 90 тыс. пакистанских рупий ($725 по текущему курсу) и ювелирных изделий на сумму 10 тыс. манатов ($5,883 тыс. по текущему курсу)»,- говорится в сообщении.

В МВД отметили, что в результате проведенных неотложных мер по горячим следам был задержан житель Баку Гурбан Магеррамов. Согласно информации, Г.Магеррамов ранее судим и жил по соседству с потерпевшей.

По факту возбуждено уголовное дело.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИНОСТРАНКА, ОГРАБЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]