Юнкер выступает за сохранение ЕС контактов с Россией

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что ЕС лучше сохранить контакты с Россией, заявил во вторник официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн.
По его словам, позиция Ж.-К.Юнкера по этому вопросу "совпадает с позицией Европейского союза".
"Но в то же время председатель всегда говорил, и по-прежнему продолжает так считать, что всегда лучше сохранять открытыми все каналы коммуникаций, чем обрывать все контакты", - подчеркнул А.Винтерштейн.
"Его позиция по России ясна. Она была изложена", - добавил дипломат, отвечая на вопрос, не изменил ли свою позицию глава Еврокомиссии, заявивший в конце мая о необходимости поддержания сотрудничества с Россией.
Ранее "Гардиан" сообщила, что министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в ходе визита в США намерен обсудить с президентом Дональдом Трампом вопрос об ужесточении санкций против РФ.
В распространенных пресс-службой британского МИД тезисах выступления Дж.Ханта в Институте мира в Вашингтоне во вторник также говорится, что министр призовет страны ЕС в полной мере выполнять весь спектр санкций против России, которая "своим агрессивным поведением подрывает международный порядок", а ее внешняя политика "сделала мир более опасным".
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