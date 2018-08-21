Юнкер выступает за сохранение ЕС контактов с Россией

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что ЕС лучше сохранить контакты с Россией, заявил во вторник официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн.

По его словам, позиция Ж.-К.Юнкера по этому вопросу "совпадает с позицией Европейского союза".

"Но в то же время председатель всегда говорил, и по-прежнему продолжает так считать, что всегда лучше сохранять открытыми все каналы коммуникаций, чем обрывать все контакты", - подчеркнул А.Винтерштейн.

"Его позиция по России ясна. Она была изложена", - добавил дипломат, отвечая на вопрос, не изменил ли свою позицию глава Еврокомиссии, заявивший в конце мая о необходимости поддержания сотрудничества с Россией.

Ранее "Гардиан" сообщила, что министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в ходе визита в США намерен обсудить с президентом Дональдом Трампом вопрос об ужесточении санкций против РФ.

В распространенных пресс-службой британского МИД тезисах выступления Дж.Ханта в Институте мира в Вашингтоне во вторник также говорится, что министр призовет страны ЕС в полной мере выполнять весь спектр санкций против России, которая "своим агрессивным поведением подрывает международный порядок", а ее внешняя политика "сделала мир более опасным".