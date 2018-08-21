В Праге акция в память о событиях 1968 года переросла в протесты против премьера

Мероприятия в память о событиях 1968 года, проходившие в столице Чехии во вторник, обернулись акциями протестов против действующего премьер-министра Андрея Бабиша, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Сотни человек в центре Праги освистывали премьера.
"Стыд, стыд..." - кричали активисты из толпы.
Наблюдатели отмечают, что А.Бабиш - популистский миллиардер, фигура для многих граждан Чехии очень спорная в связи с обвинениями в мошенничестве, а также на фоне политической сделки с Коммунистической партией Чехии.
В августе 1968 года войска нескольких стран Организации варшавского договора вошли в Чехословакию после серии переговоров с руководством Чехословацкой социалистической республики во главе с первым секретарём ЦК КПЧ Александром Дубчеком - сторонником реформ, направленных на расширение прав и свобод граждан и децентрализацию власти в стране.
Во время возникших беспорядков были убиты 137 человек.
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