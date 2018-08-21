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Дальнее зарубежье 21.08.2018 16:11

В Праге акция в память о событиях 1968 года переросла в протесты против премьера

Мероприятия в память о событиях 1968 года, проходившие в столице Чехии во вторник, обернулись акциями протестов против действующего премьер-министра Андрея Бабиша, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Сотни человек в центре Праги освистывали премьера.

"Стыд, стыд..." - кричали активисты из толпы.

Наблюдатели отмечают, что А.Бабиш - популистский миллиардер, фигура для многих граждан Чехии очень спорная в связи с обвинениями в мошенничестве, а также на фоне политической сделки с Коммунистической партией Чехии.

В августе 1968 года войска нескольких стран Организации варшавского договора вошли в Чехословакию после серии переговоров с руководством Чехословацкой социалистической республики во главе с первым секретарём ЦК КПЧ Александром Дубчеком - сторонником реформ, направленных на расширение прав и свобод граждан и децентрализацию власти в стране.

Во время возникших беспорядков были убиты 137 человек.

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Тэги: ЧЕХИЯ, ГОДОВЩИНА, ПРОТЕСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]