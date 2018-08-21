Пятьдесят лет исполняется во вторник с момента, когда надежды и устремления "Пражской весны" были раздавлены силой в ходе одного из самых трагических и горьких эпизодов истории современной Европы, заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"21 августа 1968 года на улицах Праги танки грубо положили конец попытке установления прав человека и свобод. Эти танки укрепили режим, который просуществовал еще больше двух десятилетий и подтвердил жестокую модель репрессий в Варшавском пакте против инакомыслия", - говорится в заявлении Ж.-К.Юнкера, распространенном Еврокомиссией во вторник.

"Отмечая этот день, мы чтим память о трагических потерях человеческих жизней, и мы воздаем честь мужеству и героизму тех людей, среди которых было много студентов, бросивших вызов танкам и оружию. Их наследие под нашей ответственностью, и мы никогда не должны забывать об их попытке защитить свободы и самые основные права человека", - подчеркнул глава Европейской комиссии.

Он отметил, что спустя 50 лет Европа больше не разделена "железным занавесом", а народы Чехии и Словакии, как и другие европейцы, "живут в союзе мира и солидарности и могут рассчитывать, что этот союз их защитит".

"Используем этот день торжественного чествования как возможность вместе вспомнить о том, что свобода и уважение прав человека не являются само собой разумеющейся данностью. Это постоянная борьба. Я не могу представить себе лучшего способа воздать честь памяти героям "Пражской весны", - заявил Ж.-К.Юнкер.

В августе 1968 года войска нескольких стран Организации варшавского договора вошли в Чехословакию после серии переговоров с руководством Чехословацкой социалистической республики во главе с первым секретарём ЦК КПЧ Александром Дубчеком - сторонником реформ, направленных на расширение прав и свобод граждан и децентрализацию власти в стране.

Во время возникших беспорядков были убиты 137 человек.