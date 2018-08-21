Лондон отказывается обсуждать ситуацию в российско-британских отношениях, но соответствующее предложение Москвы остается в силе - Лавров

Предложение Лондону обсудить положение дел в российско-британских отношениях остается в силе, несмотря на то, что Великобритания ранее отвечала на него отказом, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы многократно предлагали нашим британским коллегам сесть за стол переговоров, положить на этот стол все свои озабоченности и нормально разбираться в том, где мы находимся в наших отношениях. В ответ - высокомерный отказ. Но наше предложение остается в силе", - сказал министр в Сочи, отвечая на вопрос "Интерфакса".

С.Лавров сообщил, что слышал заявление министра иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Ханта. Министр добавил: "Как я понимаю, (он направляется - ИФ) в Вашингтон, и объявил о том, что он будет убеждать Дональда Трампа ужесточить санкции против РФ".

Глава МИД РФ подчеркнул, что то же самое Лондон продвигает в отношениях с ЕС, требуя в связи с инцидентом в Солсбери дальнейшего ужесточения антироссийских санкций. Он при этом отметил, что расследование по этому инциденту до сих пор не завершено.

"Но и в принципе, конечно, у наших британских коллег достаточно высокое самомнение: страна, которая покидает Евросоюз в рамках так называемого "Брекзита", стремится диктовать внешнюю политику самому Евросоюзу, а теперь еще, как выясняется, Лондон хочет диктовать внешнюю политику в российском направлении и Вашингтону", - отметил глава МИД РФ.