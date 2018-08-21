Лондон отказывается обсуждать ситуацию в российско-британских отношениях, но соответствующее предложение Москвы остается в силе - Лавров

Предложение Лондону обсудить положение дел в российско-британских отношениях остается в силе, несмотря на то, что Великобритания ранее отвечала на него отказом, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы многократно предлагали нашим британским коллегам сесть за стол переговоров, положить на этот стол все свои озабоченности и нормально разбираться в том, где мы находимся в наших отношениях. В ответ - высокомерный отказ. Но наше предложение остается в силе", - сказал министр в Сочи, отвечая на вопрос "Интерфакса".
С.Лавров сообщил, что слышал заявление министра иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Ханта. Министр добавил: "Как я понимаю, (он направляется - ИФ) в Вашингтон, и объявил о том, что он будет убеждать Дональда Трампа ужесточить санкции против РФ".
Глава МИД РФ подчеркнул, что то же самое Лондон продвигает в отношениях с ЕС, требуя в связи с инцидентом в Солсбери дальнейшего ужесточения антироссийских санкций. Он при этом отметил, что расследование по этому инциденту до сих пор не завершено.
"Но и в принципе, конечно, у наших британских коллег достаточно высокое самомнение: страна, которая покидает Евросоюз в рамках так называемого "Брекзита", стремится диктовать внешнюю политику самому Евросоюзу, а теперь еще, как выясняется, Лондон хочет диктовать внешнюю политику в российском направлении и Вашингтону", - отметил глава МИД РФ.
Меркель в Баку обсудит вопрос увеличения поставок газа в ЕС - СМИ
ГААД получит 4,1 млн манатов на строительство автодороги в Гусарском районе Азербайджана
МИД Азербайджана включил депутата Бундестага ФРГ в «черный список» - СМИ
Нефть дорожает на опасениях сокращения предложения на рынке, Brent достигла $72,7 за баррель
Оборот по сделкам на Бакинской ФБ в январе-июле 2018г увеличился в 2,4 раза
Путин и Меркель обсуждали вопрос об объемах потребления газа в Европе - Песков
Турецкая ассоциация торговцев и ремесленников предложила отказаться от системы аll inclusive в отелях
Житель Баку ограбил гражданку Пакистана на сумму $13,5 тыс. –МВД
Один человек скончался, 25 госпитализированы после пищевого отравления в подмосковном строительном городке
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Nar дарит бесплатные минуты по случаю Гурбан байрамы
Все интернет-пакеты оператора полностью подходят для использования в сети 4G
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений