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Регион 21.08.2018 17:14

В СГБ Грузии сообщили об отставке первого замначальника спецслужбы Гогашвили

Первый заместитель начальника Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Иосиф Гогашвили во вторник подал в отставку с должности, которую занимал с 2015 года, сообщила пресс-служба СГБ, не назвав причину отставки.

Между тем представители грузинской оппозиции заявили журналистам, что отставка И.Гогашвили связана с проваленными СГБ крупными спецоперациями в Грузии, в частности, с ликвидацией в ноябре прошлого года в жилом районе Тбилиси группы террористов во главе с Ахмед Чатаевым, которого считают организатором теракта в Стамбульскомм аэропорту в 2016 году.

В оппозиции напоминают, что спецоперация против трех террористов, засевших в 9-этажном жилом корпусе, длилась двое суток. Сотни полицейских и спецназовцев с использованием бронетехники разнесли три этажа корпуса, один из спецназовцев был убит. Руководил спецоперацией И.Гогашвили.

"С именем Гогашвили связана не одна проваленная СГБ спецоперация. Он является символом и лицом правящей партии "Грузинская мечта", когда человек, получающий от государства социальное пособие по бедности, становится миллионером. Рано или поздно против него обязательно начнется уголовное преследование", - заявил журналистам один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили.

Ранее грузинские СМИ сообщали, что И.Гогашвили до 2013 года получал социальное пособие, однако поступив на службу в МВД, быстро пошел вверх по карьерной линии, дослужившись до начальника генеральной инспекции МВД. В 2015 году стал первым замначальника СГБ.

Всего за пять лет он стал владельцем 175 гектаров лучших земель в регионе Кахетии, оцениваемых в несколько миллионов долларов. Купил несколько квартир и трехэтажный дом в Тбилиси.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СГБ, ОТСТАВКА, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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