Россия и Казахстан на "полях" международного военно-технического форума "Армия-2018" закрепят на бумаге условия создания ракетного комплекса "Байтерек" на Байконуре, сообщает Роскосмос.
"На стенде госкорпорации "Роскосмос" в среду состоится подписание соглашения о создании ракетного комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур", - говорится в сообщении.
Документ подпишут генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Бейбут Атамкулов.
"Байтерек" - проект создания принадлежащего Казахстану космического ракетного комплекса на Байконуре, с которого бы запускались российские ракеты.
Изначальные договоренности подразумевали строительство Казахстаном стартовой позиции для "Ангары", затем стороны решили использовать ракеты "Зенит" с уже имеющейся на Байконуре инфраструктурой, а после того как "Зениты" перестали выпускать (производство на днепропетровском "Южмашзаводе" фактически прекращено), "Байтерек" застопорился.
В 2016 году Казахстан и Россия согласовали новый вариант реализации проекта "Байтерек", который базируется на использовании объектов существующего космического ракетного комплекса (КРК) "Зенит-М" и перспективной российской ракеты-носителя среднего класса, которая будет создана в рамках федеральной космической программы (опытно-конструкторские работы "Феникс").
Предполагалось, что первый пуск с "Байтерека" будет осуществлен в 2025 году, но затем российская сторона предложила ускорить работы и осуществить первый пуск в 2022 году, а пилотируемый - в 2024-м.
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