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Дальнее зарубежье 21.08.2018 19:00

В ЕС заявляют, что прекращение огня в Афганистане даст надежду на достижение мира

Предложенное президентом Афганистана Ашрафом Гани прекращение огня даст возможность остановить насилие в стране, если все стороны конфликта, начиная с движения "Талибан", согласятся на его выполнение, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Соблюдаемое всеми прекращение огня воздало бы должное стремлению всех афганцев к миру, как это ясно показало предыдущее перемирие. Освобождение талибами заключенных также стало бы важным шагом вперед", - говорится в коммюнике, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Европейский союз верит в решения, принимаемые самим Афганистаном, и готов поддержать инициативы, которые могут проложить путь к миру в стране. Все заинтересованные стороны и партнеры, особенно региональные, должны недвусмысленно объединить усилия в интересах мира и примирения", - подчеркивают в Брюсселе.

Европейский союз пожелал афганскому народу мирного праздника Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения).

Президент Афганистана в минувшее воскресенье объявил о прекращении огня в связи с праздником и призвал талибов к взаимности.

"Так как мы приближаемся к празднику Ид аль-Адха, мы объявляем о прекращении огня, которое вступит в силу завтра, в понедельник, (. . .) и продлится до дня рождения пророка (20 ноября - ИФ) при условии, что "Талибан" ответит взаимностью", - написал А.Гани в "Твиттере".

В июне президент Афганистана объявил об одностороннем недельном прекращении огня в связи с празднованием завершения месяца поста Рамадан. Отмечалось, что прекращение огня не касается террористических группировок, таких как "Исламское государство" (запрещено в РФ). Лидеры "Талибана" в свою очередь заявили о готовности соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней. Воспользовавшись перемирием, талибы участвовали вместе с военными и населением в совместных празднованиях по случаю завершения месяца Рамадан.

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Тэги: ЕС, АФГАНИСТАН, ПЕРЕМИРИЕ, ТАЛИБАН


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