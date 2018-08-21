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СНГ 21.08.2018 19:16

В Киеве говорят об отказе Москвы обсудить в Минске обмен арестантами

Российская сторона отклонила предложение встретиться в Минске для обсуждения инициативы Киева о передаче 36 российских граждан в обмен на заключенных в России украинцев, заявила украинский представитель в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"К сожалению, российская сторона и Т.Москалькова отвергли инициативу встретиться в Минске и обсудить инициативу Украины о передаче РФ 36 ее граждан в обмен на политзаключенных..." - написала И.Геращенко на своей странице в Facebook во вторник.

Она также сообщила, что проинформировала представителей РФ и ОБСЕ о том, что 22 россиянина, осужденных на Украине, написали обращение к президенту России с просьбой переместить их на территорию РФ в обмен на украинцев, удерживаемых в российских тюрьмах.

"Мы в отличие от РФ готовы переместить их в кратчайшие стоки - но в обмен на наших. Эти обращения уже направлены по дипломатическим каналам в МИД РФ. Я, в свою очередь, продублировала их на гуманитарную подгруппу и трехстороннюю контактную группу. РФ придется ответить на вопрос, собираются ли они позаботиться о судьбе своих граждан", - отметила И.Геращенко.

16 августа уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщает, что получила 22 заявления от содержащихся под стражей на Украине граждан России на имя президента РФ с просьбой вернуть их на родину путем обмена на украинских заключенных в РФ.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ, ОБМЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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