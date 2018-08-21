ГААД получит 4,1 млн манатов на строительство автодороги в Гусарском районе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству «Азербайджанские автомобильные дороги» (ГААД) из госбюджета 4,1 млн манатов на строительство автодороги в Гусарском районе.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.
Автодорога Кохне Худат-Хезре соединяет 21 населенный пункт, в которых проживают 22 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Ф.Исазаде
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