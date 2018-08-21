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Внутренняя политика 21.08.2018 17:29

ГААД получит 4,1 млн манатов на строительство автодороги в Гусарском районе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству «Азербайджанские автомобильные дороги» (ГААД) из госбюджета 4,1 млн манатов на строительство автодороги в Гусарском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Автодорога Кохне Худат-Хезре соединяет 21 населенный пункт, в которых проживают 22 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АВТОДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]