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Дальнее зарубежье 21.08.2018 20:01

Торговый профицит Германии будет максимальным в мире третий год подряд - IFO

Германия в 2018 году в третий раз подряд зафиксирует самый высокий в мире торговый профицит, свидетельствуют расчеты Мюнхенского института экономических исследований (IFO).

Положительное сальдо внешнеторгового баланса ФРГ может составить $299 млрд.

Второе место может занять Япония ($200 млрд), третье - Нидерланды ($110 млрд), сообщает Deutsche Welle.

При этом в текущем году внешнеторговый профицит Германии составит 7,8% ВВП по сравнению с 7,9% ВВП по итогам прошлого года, заявил эксперт IFO Кристиан Гримме. Экспорт товаров из ФРГ превысит импорт на $265 млрд, в то время как в сфере услуг будет зафиксирован дефицит в размере $18 млрд.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ВНЕШТОРГ, ПРОФИЦИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]