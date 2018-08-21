Торговый профицит Германии будет максимальным в мире третий год подряд - IFO

Германия в 2018 году в третий раз подряд зафиксирует самый высокий в мире торговый профицит, свидетельствуют расчеты Мюнхенского института экономических исследований (IFO).

Положительное сальдо внешнеторгового баланса ФРГ может составить $299 млрд.

Второе место может занять Япония ($200 млрд), третье - Нидерланды ($110 млрд), сообщает Deutsche Welle.

При этом в текущем году внешнеторговый профицит Германии составит 7,8% ВВП по сравнению с 7,9% ВВП по итогам прошлого года, заявил эксперт IFO Кристиан Гримме. Экспорт товаров из ФРГ превысит импорт на $265 млрд, в то время как в сфере услуг будет зафиксирован дефицит в размере $18 млрд.