Нефть дорожает на опасениях сокращения предложения на рынке, Brent достигла $72,7 за баррель

Цены на нефть растут во вторник и могут завершить в плюсе четвертую сессию подряд на опасениях, что после введения санкций против Ирана на мировом рынке может возникнуть дефицит топлива.
Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:57 мск увеличилась на $0,52 (0,72%) - до $72,73 за баррель.
Стоимость фьючерса на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $1,01 (1,52%) - до $67,44 за баррель.
Срок действия сентябрьских фьючерсов на WTI истекает 21 августа. Более активно торгуемые октябрьские контракты подорожали в ходе торгов на $0,76 (1,16%) - до $66,18 за баррель.
В ожидании вступления в силу антииранских санкций, власти США приняли решение выставить на продажу 11 млн баррелей нефти из стратегического резерва, объем которого составляет 660 млн баррелей. Нефть поступит на рынок в октябре-ноябре текущего года.
При этом отмечается, что власти могут дополнительно продать до 30 млн баррелей нефти из резерва, если это потребуется для компенсации последствий от сокращения поставок иранской нефти.
По оценкам экспертов, экспорт нефти из Ирана может упасть на 1-1,5 млн баррелей в сутки, что составляет 1-1,5% всех мировых поставок топлива.
Дополнительную поддержку рынку нефти оказывает снижение курса доллара США. Доллар продолжает снижаться относительно корзин основных мировых валют после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Федеральной резервной системы (ФРС).
Тем временем в среду Минэнерго обнародует данные об изменении запасов энергоносителей в США по итогам прошлой недели. Аналитики в среднем ожидают, что запасы нефти за минувшую неделю сократились на 2 млн баррелей после неожиданного скачка неделей ранее.
В ночь со вторника на среду свой отчет о запасах обнародует Американский институт нефти (API), собирающий данные на добровольной основе.
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