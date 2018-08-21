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Дальнее зарубежье 21.08.2018 20:43

Минфин США ввел санкции против двух физлиц из РФ, шести грузовых судов и трех российских компаний из-за КНДР и деятельности в киберпространстве

Минфин США во вторник внес в санкционный список двух граждан России, шесть грузовых кораблей под российскими флагами, три российских юридических лица и одну компанию из Словакии.

Санкции в отношении части физических и юридических лиц вводятся в связи с их деятельностью в киберпространстве, в отношении других - в связи с КНДР.

В санкционный список, связанный с КНДР, попали судоходная компания "Гудзон" и Primorye Maritime Logistics, базирующиеся во Владивостоке. Эти компании, по данным Минфина США, являются зарегистрированными владельцами судна "Патриот", подпавшего под санкции в отношении КНДР.

Также в список санкций против Северной Кореи попали суда "Нептун", "Белла", "Богатырь", "Партизан" и "Севастополь", которые ходят под российским флагом.

В заявлении Минфина США говорится, что введенные санкции "направлены против перегрузки с одного судна на другое продуктов нефтепереработки".

Все подпавшие под санкции грузовые суда входят в список флота судоходной компании "Гудзон". Согласно информации на сайте компании, эти суда задействованы в перевозках и доставке тяжеловесных, негабаритных, опасных грузов на Сахалин, Камчатку, в Магадан и страны АТР.

В частности, нефтяной танкер "Патриот" предназначен для перевозки до 6500 тонн нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное и авиационное топливо). Многоцелевое грузовое судно "Партизан" предназначено для перевозки до 5500 тонн грузов, в том числе угля, зерна, леса, генгрузов, контейнеров и колесной техники. В список вошли сухогрузы "Бэлла" и "Нептун", а также два многоцелевых судна "Севастополь" и "Богатырь" с собственными кранами для погрузки негабаритных грузов.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", совладельцами ООО "Судоходная компания Гудзон" являются физические лица - Андрей Иванец и Геннадий Кононенко.

Кроме того, под санкции США из-за действий в киберпространстве подпала компания Vela-Marine. Согласно информации на сайте, указанном Минфином США, Vela-Marine занимается профессиональным водолазным оборудованием и снаряжением.

Минфин США заявляет, что санкции против этой компании, а также двух физических лиц из России и одного юридического лица из Словакии, введены, "чтобы противостоять попыткам обойти санкции США".

В список США попали Марина Царева и Антон Нагибин, а также компания Lacno.

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Тэги: США, РОССИЯ, КНДР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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