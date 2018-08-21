Разногласия по иранской ядерной сделке не должны мешать сотрудничеству Лондона и Вашингтона, считает глава МИД Британии

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что взгляды Вашингтона и Лондона на решение иранской ядерной проблемы по-прежнему не совпадают, однако стороны будут продолжать сотрудничать в других областях.
"Вы можете быть самими близкими союзниками, однако это не означает, что не будет вопросов, по которым у вас периодически будут возникать разногласия", - сказал Дж.Хант, выступая во вторник в институте мира в Вашингтоне.
"У нас есть разногласия во взглядах. Мы (Великобритания и европейские партнеры - ИФ) считаем, что прекращение разработки ядерного оружия Ираном будет достигнуто, если придерживаться ядерного соглашения. У администрации США другой взгляд на эту проблему. Однако я думаю, мы не должны допустить, чтобы это заслонило огромное число областей, в которых мы абсолютно едины", - подчеркнул министр, отвечая на вопрос о судьбе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому.
8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе его страны из СВПД и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана. В свою очередь, Великобритания и другие европейские страны высказались за продолжение действия иранской ядерной сделки.
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