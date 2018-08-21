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Дальнее зарубежье 21.08.2018 21:32

Выход Великобритании из ЕС без соглашения по Brexit приведет к хаосу - глава британского МИД

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что целое поколение в его стране пострадает от последствий Brexit в случае отсутствия соглашения о регулировании взаимоотношений Лондона и ЕС в будущем.

"Одним из наиболее серьезных испытаний для европейского единства будет Brexit без заключения соглашения", - сказал Дж.Хант во вторник в Институте мира в Вашингтоне.

"Мы всегда будем значимым союзником для США и для всех стран, которые разделяют наши ценности. Однако мы стоим перед угрозой хаотичного "развода" (Брюсселя и Лондона - ИФ), что является противопоставлением дружеским отношениям, к которым мы стремимся. На то, чтобы вылечиться (от последствий Brexit - ИФ), может уйти период длительностью в целое поколение", - считает глава британского МИД.

По словам министра, Британия переживает трудные времена, и будет уязвимой после выхода из Евросоюза. "Настало время для того, чтобы Еврокомиссия открыто подошла с предложениями (об условиях Brexit - ИФ), которые будут честными и конструктивными", - сказал Дж.Хант.

Правительство Великобритании под руководством Терезы Мэй в июле пришло к выводу, что предпочитает "мягкий" вариант вывода страны из ЕС - без полного отказа от действующих торговых и экономических соглашений. При этом Лондон отказался от идеи обеспечить компаниям и организациям сферы услуг, включая банковский сектор, беспрепятственный доступ к единому рынку. В Еврокомиссии ранее заняли довольно жесткую позицию, не выразив готовности к компромиссам по ключевым темам.

Планируется, что Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ЕВРОПА, BREXIT, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]