Переговоры Британии и ЕС по Brexit входят в финальную стадию - координатор Евросоюза

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по вопросу выхода Британии из ЕС вступают в последнюю стадию, приводят во вторник западные СМИ слова координатора ЕС по диалогу с Британией вокруг Brexit Мишеля Барнье.

"Переговоры сейчас вступают в финальную стадию. Мы договорились, что ЕС и Великобритания с нынешнего момента будут вести переговоры непрерывно", - заявил он по итогам встречи с британским министром по делам Brexit Домиником Раабом.

Накануне сообщалось, что официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн оценил обстановку на переговорах ЕС и Великобритании по Brexit как позитивную.