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Дальнее зарубежье 21.08.2018 21:57

Переговоры Британии и ЕС по Brexit входят в финальную стадию - координатор Евросоюза

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по вопросу выхода Британии из ЕС вступают в последнюю стадию, приводят во вторник западные СМИ слова координатора ЕС по диалогу с Британией вокруг Brexit Мишеля Барнье.

"Переговоры сейчас вступают в финальную стадию. Мы договорились, что ЕС и Великобритания с нынешнего момента будут вести переговоры непрерывно", - заявил он по итогам встречи с британским министром по делам Brexit Домиником Раабом.

Накануне сообщалось, что официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн оценил обстановку на переговорах ЕС и Великобритании по Brexit как позитивную.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]