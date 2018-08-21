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Дальнее зарубежье 21.08.2018 22:21

Россияне в 2018 году стали чаще просить убежище в Израиле и получать отказы во въезде в страну - газета

Число запросов о предоставлении убежища в Израиле со стороны российских граждан заметно выросло в 2018 году, что вызвало рост отказов россиянам во въезде в эту страну, сообщает во вторник газета "Гаарец".

"Из-за роста числа запросов на убежище, растет число граждан России, которым в аэропорту отказывают во въезде в страну. В первом полугодии 2018 года в аэропортах Израиля отказы во въезде в страну получили около 2,2 тыс. россиян из-за подозрений, что они едут не с целью туризма. Это почти в два раза больше, чем за весь 2017 год: тогда было 1,4 тыс. отказов", - пишет издание.

Газета отмечает, что на протяжении нескольких лет россияне не подавали заявлений на предоставление убежища в Израиле, однако в последние годы тенденция изменилась.

Так, только за первые полгода 2018 года заявки на предоставление убежища подали 1344 россиянина, тогда как за весь 2017 год было 635 запросов. Количество просьб на предоставление убежища от россиян ежегодно растет с 2015 года - тогда об убежище попросили 14 граждан РФ, в 2016 году - 395.

По данным газеты, большинство подающих запросы на предоставления убежища заявляют, что они хотят скрыться от политического преследования, однако на практике часть этих людей хотят получить жилье и работу в Израиле.

"Экономическая ситуация в Израиле сейчас лучше, чем в Африке, Восточной Европе и даже некоторых западноевропейских странах. Различия в заработной плате огромны, из-за чего многие мотивированы на переезд в Израиль. Так что переезд в страну на самом деле продиктован экономическими соображениями, а не поиском убежища", - сказал газете представитель управления по делам иностранных граждан Йосси Эдельштейн.

Россиянам не требуется виза для въезда в Израиль, разрешенный срок пребывания составляет 90 дней в течение полугода.

Турпоток из России в Израиль в прошлом году вырос на 40% по сравнению с 2016 годом, страну посетили более 397 тыс. россиян.

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Тэги: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, УБЕЖИЩЕ, ЗАПРОСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]