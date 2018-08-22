США, Франция и Великобритания угрожают Сирии за возможное, по их мнению, применение химоружия

США, Франция и Великобритания предупредили сирийское руководство, что если при освобождении от террористов провинции Идлиб будет применено химическое оружие, то последует соответствующий ответ со стороны Запада.
"Мы полны решимости действовать, если Асад (президент Сирии Башар Асад - ИФ) вновь применит химическое оружие", - говорится в распространенном заявлении "тройки".
В нем подчеркивается: "Как мы уже продемонстрировали, мы ответим соответствующим образом на любое применение сирийским режимом химического оружия, что имеет губительные гуманитарные последствия для всего населения Сирии".
В нем говорится также, что три страны "серьезно обеспокоены потенциальной возможностью незаконного применения химического оружия".
По оценкам экспертов, сирийские войска готовятся к освобождению находящейся под контролем боевиков провинции Идлиб на границе с Турцией.
США, Великобритания и Франция в апреле текущего года нанесли удар по сирийским объектам, которые, по их утверждению, имели отношение к производству и хранению химоружия. Удар последовал вслед за сообщениями о применении химического оружия в сирийской Думе, в котором обвинили власти Сирии.
Западная "тройка" также призвала сторонников сирийских властей оказать влияние на президента Сирии Б.Асада с целью недопущения нового применения химического оружия.
Заявление приурочено к пятой годовщине химической атаки в пригороде Дамаска - Восточной Гуте, вызвавшего многочисленные жертвы.
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