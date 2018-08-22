Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9602 RUR   0.0254 GBR   2.1815 TRY   0.2796

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.43 Brent   72.21

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 30° Завтра 22° 31° 24 Авг 21° 29° 25 Авг 21° 29°

Дальнее зарубежье 22.08.2018 09:19

США, Франция и Великобритания угрожают Сирии за возможное, по их мнению, применение химоружия

США, Франция и Великобритания предупредили сирийское руководство, что если при освобождении от террористов провинции Идлиб будет применено химическое оружие, то последует соответствующий ответ со стороны Запада.

"Мы полны решимости действовать, если Асад (президент Сирии Башар Асад - ИФ) вновь применит химическое оружие", - говорится в распространенном заявлении "тройки".

В нем подчеркивается: "Как мы уже продемонстрировали, мы ответим соответствующим образом на любое применение сирийским режимом химического оружия, что имеет губительные гуманитарные последствия для всего населения Сирии".

В нем говорится также, что три страны "серьезно обеспокоены потенциальной возможностью незаконного применения химического оружия".

По оценкам экспертов, сирийские войска готовятся к освобождению находящейся под контролем боевиков провинции Идлиб на границе с Турцией.

США, Великобритания и Франция в апреле текущего года нанесли удар по сирийским объектам, которые, по их утверждению, имели отношение к производству и хранению химоружия. Удар последовал вслед за сообщениями о применении химического оружия в сирийской Думе, в котором обвинили власти Сирии.

Западная "тройка" также призвала сторонников сирийских властей оказать влияние на президента Сирии Б.Асада с целью недопущения нового применения химического оружия.

Заявление приурочено к пятой годовщине химической атаки в пригороде Дамаска - Восточной Гуте, вызвавшего многочисленные жертвы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЗАПАД, СТРАНЫ, СИРИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]