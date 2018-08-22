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СНГ 22.08.2018 09:41

Узбекский лидер призвал разъяснять молодежи гуманистическую суть ислама

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил соотечественников с праздником Курбан-хайит (Курбан-байрам - праздник жертвоприношения) и призвал воспитывать молодежь гармонично развитыми личностями.

"Сегодня, когда в мире усиливаются попытки различных деструктивных сил использовать нашу священную религию в корыстных целях, все более важное значение приобретают вопросы разъяснения подрастающему поколению гуманистической сути ислама, воспитания молодежи гармонично развитыми, просвещенными личностями", - говорится в послании президента, текст которого опубликован в среду в узбекских СМИ.

Ш.Мирзиеев отметил, что в стране уделяется особое внимание изучению богатого научно-духовного наследия великих предков, внесших огромный вклад в развитие исламской цивилизации, воспитанию молодежи в духе высоких ценностей гуманизма.

Глава государства также напомнил, что на состоявшемся недавно в Вашингтоне представительном международном форуме по вопросам свободы вероисповедания, усилия Узбекистана в этой области были высоко оценены.

"Это в очередной раз свидетельствует о большом признании проводимой нами работы в этом направлении", - отметил он.

"В этот светлый праздник мы от всей души поздравляем народы мусульманских стран ближнего и дальнего зарубежья, всех наших друзей, желаем им мира, благополучия и прогресса", - заключил президент.

Жители Узбекистана, как и все мусульмане, отмечают в эти дни Курбан-хайит. В связи с этим праздником в стране 21-23 августа объявлены выходными.

Накануне во всех мечетях республики утром состоялись праздничные молитвы. По традиции в эти дни во всех городах и селах страны принимают гостей, навещают стариков и больных, раздают пожертвования.

Совершающие хадж, который приходится на время Курбан-хайита, находятся в Саудовской Аравии, где совершают обряды паломничества, являющегося одним из столпов мусульманской веры. В этом году хадж к святыням Мекки и Медины совершают более 7,2 тыс. паломников из Узбекистана.

По данным комитета по делам религий Узбекистана, 94% населения страны исповедуют ислам. Еще 3,5% граждан республики - православные христиане, остальные принадлежат к другим религиозным конфессиям.

В Узбекистане зарегистрировано 2 тыс. 256 религиозных организаций, 16 религиозных конфессий.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАЗДНИК, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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