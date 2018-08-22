Россия наращивает военно-техническое сотрудничество с Сирией и Алжиром, сообщили в госкорпорации "Ростех".
"По объему заказов на российскую технику лидером является Индия. На втором месте Китай. Мы наращиваем сотрудничество по линии ВТС с Вьетнамом, Алжиром, Сирией", - сказал в интервью "Интерфаксу" индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.
По его словам, в настоящее время есть потенциал для продвижения за рубеж авиационных комплексов, систем ПВО, бронетехники.
"Планируется наращивать экспорт за счет предоставления дополнительных удобных для заказчика сервисов и стимулов, таких как кредитование закупок, постпродажный сервис и локализация производства", - сказал С.Абрамов.
Он добавил, что еще одна ниша для освоения - это модернизация предыдущих поколений российской техники, которую эксплуатируют инозаказчики.
"Если рассматривать рынок экспорта по регионам, то он распределен примерно следующим образом: более 50% - это страны Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, около 20% - арабский мир и Северная Африка, около 15% - Латинская Америка, 8% - это СНГ",- сообщил С.Абрамов.
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