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СНГ 22.08.2018 10:20

Россия наращивает ВТС с Сирией - "Ростех"

Россия наращивает военно-техническое сотрудничество с Сирией и Алжиром, сообщили в госкорпорации "Ростех".

"По объему заказов на российскую технику лидером является Индия. На втором месте Китай. Мы наращиваем сотрудничество по линии ВТС с Вьетнамом, Алжиром, Сирией", - сказал в интервью "Интерфаксу" индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

По его словам, в настоящее время есть потенциал для продвижения за рубеж авиационных комплексов, систем ПВО, бронетехники.

"Планируется наращивать экспорт за счет предоставления дополнительных удобных для заказчика сервисов и стимулов, таких как кредитование закупок, постпродажный сервис и локализация производства", - сказал С.Абрамов.

Он добавил, что еще одна ниша для освоения - это модернизация предыдущих поколений российской техники, которую эксплуатируют инозаказчики.

"Если рассматривать рынок экспорта по регионам, то он распределен примерно следующим образом: более 50% - это страны Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, около 20% - арабский мир и Северная Африка, около 15% - Латинская Америка, 8% - это СНГ",- сообщил С.Абрамов.

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Тэги: РОССИЯ, ВТС, КРЕДИТЫ,


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]