Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США, Brent торгуется у $72,9 за баррель

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в среду данных о сокращении запасов углеводородов в США и ослаблении курса доллара.
Цена октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:59 мск увеличилась на $0,29 (0,4%) - до $72,92 за баррель. Во вторник контракты подорожали на $0,42 (0,58%) - до $72,63 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,33 (0,5%) - до $66,17 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,42 (0,64%) - до $65,84 за баррель.
Как сообщают СМИ со ссылкой на данные Американского института нефти (API), организация зафиксировала снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,17 млн баррелей. Она собирает данные на добровольной основе.
Официальный отчет министерства энергетики США будет обнародован в среду в 17:30 мск, и эксперты в среднем прогнозируют, что он укажет на снижение на 2 млн баррелей.
Дополнительным позитивным фактором для сырьевых рынков является ослабление доллара США, поскольку такая ситуация увеличивает доходность от инвестиций в номинированные в американской валюте активы. Доллар дешевеет на 0,1% к евро в среду после падения на 0,77% во вторник.
"Большее, чем ожидалось, падение запасов снизило опасения по поводу объема американских резервов топлива после неожиданного их увеличения неделей ранее, - сказал сырьевой аналитик Rakuten Securities Сатору Ёсида. - Если доллар продолжит снижаться, это окажет дополнительную поддержку рынку".
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