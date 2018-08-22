Япония и Великобритания отменили учения по высадке десанта на побережье острова Хонсю из-за приближения тайфуна

Из-за приближения к японским островам тайфуна "Симарон" Япония и Великобритания отменили учения, в ходе которых стороны должны были отрабoтать высадку на побережье, сообщают западные СМИ со ссылкой на японское министерство обороны.
Тайфун приближается к Японии с западной части Тихого океана.
Эти маневры - первые совместные Японии и Великобритании - должны были пройти у побережья японского острова Хонсю, южнее горы Фудзи.
В ходе учений японские и британские военные должны были высадиться с борта десантно-вертолётного корабля-дока ВМС Великобритании Albion (L14) и добраться на лодках до берега. Также в маневрах должны были принять участие японские вертолеты и эсминец.
По данным СМИ, корабль Albion находится в районе Японии уже несколько недель и следит за исполнением санкций ООН против КНДР.
СМИ отмечают, что Великобритания заинтересована в присутствии в этом регионе планеты. В то же время Япония хочет укреплять оборонные связи с другими странами, помимо традиционного союзника - США, в ответ на растущую военную мощь КНР, добавляют СМИ.
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