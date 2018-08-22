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СНГ 22.08.2018 12:15

США препятствуют борьбе с террористами в Идлибе - Рябков

Вашингтон мешает нормальному решению вопроса борьбы с терроризмом в сирийском Идлибе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Госдеп в очередной раз заявил, что переговоры в Женеве - единственная площадка для соответствующих усилий в интересах сирийского урегулирования. Почему единственная? Почему они отрицают все позитивное, что делается? Потому что этим занимаются Россия, Турция и Иран? "Заедает" американцев, что другие что-то полезное делают, поэтому они и не уходят из Заевфратья, поэтому они мешают нормальному решению проблемы с борьбой с терроризмом в Идлибе", - заявил С.Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

"Они сохраняют базу в Эт-Танфе, они не слушают аргументы, которые совершенно очевидны для непредвзятого наблюдателя, что без приглашения законного правительства страны вооруженным силам нельзя находиться на территории другого государства", - добавил замминистра.

Он добавил, что "сейчас наши военные и соответствующие службы, которые находятся в Сирии, прилагают огромные усилия для реализации задач по возвращению беженцев, налаживанию нормальной жизни".

"Мы работаем в этом направлении с широким кругом международных партнеров, МИД активнейшим образом вовлечен в эти процессы. Удачно прошла совместная операция с французами, работаем с международными гуманитарными организациями. В рамках Астанинского процесса прошло мероприятие в Сочи, на котором продолжилось обсуждение тематики, связанной с Конституцией Сирии и другими вопросами", - сказал высокопоставленный дипломат.

"Мы вместе со странами-гарантами - Турцией, Ираном - в отличие от США и ведомой ими коалиции, не на словах, а на деле движемся в направлении постепенной стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", - подчеркнул С. Рябков.

"Но все, что мы делали в Астане и Сочи, это не противовес и не "противоход" Женевскому процессу", - заключил он.

Полностью интервью С.Рябкова будет опубликовано в пятницу на сайте журнала "Международная жизнь".

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Тэги: РОССИЯ, США, ИДЛИБ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]