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СНГ 22.08.2018 13:14

В МИД РФ обвинили Вашингтон в нежелании договариваться и стремлении всем диктовать свою волю

Санкции - единственный инструмент внешней политики США и средство обеспечения национальных интересов, Вашингтон не готов договариваться на компромиссной основе, пытается всем диктовать свою волю, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Посмотрите, что происходит в США. Такое впечатление, что у американцев санкции по любому поводу - единственный инструмент внешней политики. США не готовы с кем бы то ни было договариваться на компромиссной основе, всем пытаются диктовать свою волю - и в мировой торговле, и в сфере безопасности, и по региональным конфликтам. Средством "принуждения" других стран к следованию американской линии зачастую становятся санкции, не обязательно прямые, возможно опосредованные", - сказал замминистра в интервью журналу "Международная жизнь".

Говоря об американских санкциях в отношении Ирана, С.Рябков отметил, что это один из ярких примеров подобного давления, когда Вашингтон вынуждает своих партнеров отказываться от сотрудничества с Тегераном.

"Это же шантаж и запугивание, в том числе и собственных союзников. Смысл сигнала, который направляется из Вашингтона, понятен: либо вы будете продолжать то, что считаете правильным по Ирану, но тогда мы вас накажем нашими санкциями, либо вы будете иметь все преимущества свободной работы на суперъёмком и суперперспективном американском рынке, но при условии, что вы уйдете из Ирана", - заявил замминистра.

С.Рябков подчеркнул: "То есть достигается двойная цель: попытка экономического удушения страны, которая в силу каких-то причин не устраивает США, и одновременно консолидация вокруг США тех, кто готов следовать американскому курсу. Санкции как единственное средство обеспечения национальных интересов".

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Тэги: РОССИЯ, США, САНКЦИИ, РЯБКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]