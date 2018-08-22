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Дальнее зарубежье 22.08.2018 12:43

В США не преследуют цели сменить власть в Иране - Болтон

Политика США не нацелена на смену действующей власти в Иране, ее цель - добиться перемен в поведении Тегерана, заявил в среду советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

"Смена режима (в Иране - ИФ) не является целью американской политики, но мы хотим значительных перемен в поведении этого режима", - сказал он, выступая на пресс-конференции в Иерусалиме.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки Ирана с "шестеркой" по ядерной программе Тегерана. В связи с аннулированием сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий, США к 5 ноября полностью восстановят санкции в отношении Тегерана.

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Тэги: США, ИРАН, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]