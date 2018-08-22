Турпоток в Азербайджан в январе-июле увеличился на 9,1%, из Азербайджана - на 9%

Азербайджан в январе-июле 2018 года посетили 1 млн 655 тыс. иностранных граждан из 191 стран, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число иностранных граждан, посетивших Азербайджан, увеличилось на 9,1%. Удельный вес туристов из РФ составил 31,5%, Грузии – 19,8%, Турции – 10,3%, Ирана – 10%, ОАЭ – 2,4%», - отметили в ведомстве.

При этом 67,2% туристов составили мужчины, 32,8% - женщины.

«Наибольший рост турпотока пришелся на страны Персидского залива. Так, число граждан Кувейта, посетивших Азербайджан, увеличилось в 3,3 раза, Саудовской Аравии - 3 раза, Бахрейна - 2,7 раза, Катара - 2,1 раза, Ирака – на 25,1%, Омана – 16,5%», - отметили в Госкомстате.

В тоже время, число граждан Ирана, посетивших Азербайджан в январе-июле текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 21,1%. ОАЭ – 2,7%.

Турпоток в Азербайджан из стран СНГ в январе-июле 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 5,6% - до 614,2 тыс. человек. Из стран ЕС Азербайджан посетили 65,9 тыс. человек (рост на 7,4%).

За отчетный период 56,8% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 42,2% - воздушным транспортом, 1% - водным транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 9% - до 2 млн 514,8 тыс. человек. При этом 33,4% выезжали в Грузию, 24% - Иран, 22,9% - Россию, 15,2% - Турцию, 1,4% - Украину, 1% - ОАЭ.

"79,9% граждан Азербайджана в январе-июле 2018 году выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 19,2% - воздушным транспортом, 0,9% - водным транспортом", - подчеркнули в Госкомстате.

Ф.Исазаде