Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9602 RUR   0.0254 GBR   2.1815 TRY   0.2796

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.43 Brent   72.21

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 30° Завтра 22° 31° 24 Авг 21° 29° 25 Авг 21° 29°

Туризм 22.08.2018 13:27

Турпоток в Азербайджан в январе-июле увеличился на 9,1%, из Азербайджана - на 9%

Азербайджан в январе-июле 2018 года посетили 1 млн 655 тыс. иностранных граждан из 191 стран, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число иностранных граждан, посетивших Азербайджан, увеличилось на 9,1%. Удельный вес туристов из РФ составил 31,5%, Грузии – 19,8%, Турции – 10,3%, Ирана – 10%, ОАЭ – 2,4%», - отметили в ведомстве.

При этом 67,2% туристов составили мужчины, 32,8% - женщины.

«Наибольший рост турпотока пришелся на страны Персидского залива. Так, число граждан Кувейта, посетивших Азербайджан, увеличилось в 3,3 раза, Саудовской Аравии - 3 раза, Бахрейна - 2,7 раза, Катара - 2,1 раза, Ирака – на 25,1%, Омана – 16,5%», - отметили в Госкомстате.

В тоже время, число граждан Ирана, посетивших Азербайджан в январе-июле текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 21,1%. ОАЭ – 2,7%.

Турпоток в Азербайджан из стран СНГ в январе-июле 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 5,6% - до 614,2 тыс. человек. Из стран ЕС Азербайджан посетили 65,9 тыс. человек (рост на 7,4%).

За отчетный период 56,8% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 42,2% - воздушным транспортом, 1% - водным транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 9% - до 2 млн 514,8 тыс. человек. При этом 33,4% выезжали в Грузию, 24% - Иран, 22,9% - Россию, 15,2% - Турцию, 1,4% - Украину, 1% - ОАЭ.

"79,9% граждан Азербайджана в январе-июле 2018 году выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 19,2% - воздушным транспортом, 0,9% - водным транспортом", - подчеркнули в Госкомстате.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРИСТЫ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Турпоток в Азербайджан в I полугодии увеличился на 10%, из Азербайджана - на 6% Российский турпоток в Турцию за год вырос на 64% Турпоток в Азербайджан в I квартале увеличился на 12%, из Азербайджана – сократился на 2,4% Турпоток в Азербайджан за 11 месяцев 2017 года вырос на 20%, из России – на 32% Турпоток из России в Испанию за пять месяцев вырос почти на 14% Турпоток из России в Анталью в первом полугодии вырос в 44 раза

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]