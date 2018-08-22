Говорить о проведении в Армении конституционного референдума пока рано - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает преждевременным говорить о проведении референдума по вопросу об изменении Конституции республики.
Отвечая в среду в Ереване на вопрос журналистов, будет ли Конституция изменена путем референдума, и есть ли для этого определенные сроки, премьер-министр ответил, что конституционные поправки по-прежнему остаются одним из вариантов, но не окончательным.
"Конституционные поправки изменения не являются нашей самоцелью, могут быть также другие решения, вопрос обсуждается", - сказал Н.Пашинян.
Он отметил, что говорить о проведении референдума пока рано.
17 августа Н.Пашинян на митинге в Ереване заявил о намерении изменить Конституцию страны, чтобы остаться во главе правительства перед досрочными парламентскими выборами.
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