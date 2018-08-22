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СНГ 22.08.2018 16:28

Москва и Астана обсудили продление аренды Байконура до 2050 г, достигли взаимопонимания - Рогозин

Россия может продлить аренду космодрома "Байконур" до 2050 года.

"Мы обсудили с казахстанской стороной продление аренды комплекса на Байконуре после 2024 года. Речь идет о том, чтобы продлить до 2050 года. У всех сторон есть понимание этого процесса", - сказал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

При этом Д.Рогозин сообщил, что Россия завершит использование ракет "Протон" на Байконуре к 2025 году.

"Их производство планируем завершить к 2022 году, есть позиция казахстанской стороны, мы ее учитываем, и к 2025 году эксплуатацию этих ракет (рассчитываем) завершить", - сказал он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАЗАХСТАН, БАЙКОНУР, КОСМОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]