Москва и Астана обсудили продление аренды Байконура до 2050 г, достигли взаимопонимания - Рогозин

Россия может продлить аренду космодрома "Байконур" до 2050 года.
"Мы обсудили с казахстанской стороной продление аренды комплекса на Байконуре после 2024 года. Речь идет о том, чтобы продлить до 2050 года. У всех сторон есть понимание этого процесса", - сказал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
При этом Д.Рогозин сообщил, что Россия завершит использование ракет "Протон" на Байконуре к 2025 году.
"Их производство планируем завершить к 2022 году, есть позиция казахстанской стороны, мы ее учитываем, и к 2025 году эксплуатацию этих ракет (рассчитываем) завершить", - сказал он.
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