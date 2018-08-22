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22.08.2018 15:01

Россия и Индия могут подписать контракт на поставку С-400 до конца года - директор ФСВТС РФ

Россия и Индия до конца года планируют подписать контракт на поставку зенитных ракетных систем С-400, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

"Мы до конца года планируем подписание этого контракта", - сказал Д.Шугаев в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Мы готовы полностью к подписанию этого контракта. Основа его заложена. Практически все параметры согласованы", - добавил он.

Индийские СМИ в 2017 году сообщали, что сумма обсуждаемого контракта - $5,5 млрд за пять полковых комплектов С-400.

25 апреля глава ФСВТС Д. Шугаев заявил в интервью "Интерфаксу", что контракт с Индией на поставку С-400 может быть подписан в течение 2018 года: РФ и Индия согласовали все технические аспекты, осталось договориться о цене.

Как сообщалось, межправительственное соглашение о поставке в Индию систем С-400 было подписано в октябре 2016 года, однако контракт на поставку этих систем ПВО до сих пор не заключен.

Индия - один из ключевых партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. В январе замглавы "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский сообщил, что портфель заказа Индии на российское оружие превышает $4 млрд.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Ранее сообщалось, что Россия начала поставки С-400 по контракту в Китай. Официально сообщалось о контракте на поставку 4 дивизионов С-400 Турции, а также о работе по подготовке контракта на поставку этих систем ПВО Саудовской Аравии.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, С/400


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