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Дальнее зарубежье 22.08.2018 16:57

Кабул просит Москву призвать талибов к переговорам с властями Афганистана

Роль России в афганском мирном процессе обсуждалась на встрече Советника по национальной безопасности Афганистана Ханифа Атмара с российским послом Александром Мантыцким, сообщило в среду информационное агентство Pajhwok.

По его данным, российский посол заявил, что его страна готова сотрудничать с афганским правительством для успеха мирного процесса.

Как говорится в сообщении, А.Мантыцкий назвал безопасность в Афганистане важной для региона и сказал, что Москва готова в полной мере сотрудничать с Кабулом в целях поддержания стабильности в республики.

В свою очередь Х.Атмар, высоко оценив усилия Москвы в афганском мирном процессе, призвал Россию подтолкнуть талибов (члены запрещенного в РФ движения "Талибан" - ИФ) к переговорам с правительством Афганистана, отмечает агентство.

4 сентября в Москве пройдет международная встреча по урегулированию ситуации в Афганистане. На нее приглашены представители движения "Талибан".

Посол Афганистана в РФ Абдул Каюм Кучай приветствовал возможное участие талибов в московской встрече.

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Тэги: АФГАНИСТАН, РОССИЯ, ТАЛИБЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]