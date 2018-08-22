Кабул просит Москву призвать талибов к переговорам с властями Афганистана

Роль России в афганском мирном процессе обсуждалась на встрече Советника по национальной безопасности Афганистана Ханифа Атмара с российским послом Александром Мантыцким, сообщило в среду информационное агентство Pajhwok.

По его данным, российский посол заявил, что его страна готова сотрудничать с афганским правительством для успеха мирного процесса.

Как говорится в сообщении, А.Мантыцкий назвал безопасность в Афганистане важной для региона и сказал, что Москва готова в полной мере сотрудничать с Кабулом в целях поддержания стабильности в республики.

В свою очередь Х.Атмар, высоко оценив усилия Москвы в афганском мирном процессе, призвал Россию подтолкнуть талибов (члены запрещенного в РФ движения "Талибан" - ИФ) к переговорам с правительством Афганистана, отмечает агентство.

4 сентября в Москве пройдет международная встреча по урегулированию ситуации в Афганистане. На нее приглашены представители движения "Талибан".

Посол Афганистана в РФ Абдул Каюм Кучай приветствовал возможное участие талибов в московской встрече.