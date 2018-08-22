Армянский премьер исключает возможность возвращения экс-президента Кочаряна в политику

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает невозможным возвращение бывшего президента страны (1998-2008 гг.) Роберта Кочаряна в политику.
"Нет такого сценария, по которому Кочарян может снова включится в политическую жизнь Армении", - заявил Н.Пашинян в среду журналистам в Ереване.
В конце июля Специальная следственная служба Армении выдвинула против Р.Кочаряна обвинения в свержении конституционного строя в связи с событиями марта 2008 года. Тогда при разгоне участников многотысячной акции, протестовавших против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, погибли десять человек, более 250 получили ранения.
В 2008 году Н.Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".
Р.Кочарян был арестован судом первой инстанции Еревана 28 июля.
13 августа Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента об изменении ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд постановил освободить экс-президента страны, так как Р.Кочарян как бывший глава государства обладает неприкосновенностью.
16 августа в интервью армянскому телеканалу "Еркир Медиа" Р.Кочарян объявил, что возвращается в политику.
"Можете считать, что я вернулся. Основная причина моего возвращения - геополитическая ситуация, посмотрите на карту, где Армения и какими странами она окружена", - сказал он.
По его мнению, правительство Армении "не имеет опыта и не осознает, что нельзя дискредитировать армию, так как она является гарантом нашей государственности".
"Я понимаю это, я через это проходил, и именно поэтому считаю необходимым вернуться в политику", - отметил Р.Кочарян.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Россия и Индия могут подписать контракт на поставку С-400 до конца года - директор ФСВТС РФ
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Саудовская Аравия опровергла слухи об отмене планов по IPO Saudi Aramco
Нефть слабо дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется на максимуме за две недели
Нефть дорожает на опасениях сокращения предложения на рынке, Brent достигла $72,7 за баррель
Турпоток в Азербайджан в январе-июле увеличился на 9,1%, из Азербайджана - на 9%
Турецкая ассоциация торговцев и ремесленников предложила отказаться от системы аll inclusive в отелях
Житель Баку ограбил гражданку Пакистана на сумму $13,5 тыс. –МВД
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Nar дарит бесплатные минуты по случаю Гурбан байрамы
Все интернет-пакеты оператора полностью подходят для использования в сети 4G
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений