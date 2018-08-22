Армянский премьер исключает возможность возвращения экс-президента Кочаряна в политику

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает невозможным возвращение бывшего президента страны (1998-2008 гг.) Роберта Кочаряна в политику.

"Нет такого сценария, по которому Кочарян может снова включится в политическую жизнь Армении", - заявил Н.Пашинян в среду журналистам в Ереване.

В конце июля Специальная следственная служба Армении выдвинула против Р.Кочаряна обвинения в свержении конституционного строя в связи с событиями марта 2008 года. Тогда при разгоне участников многотысячной акции, протестовавших против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, погибли десять человек, более 250 получили ранения.

В 2008 году Н.Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

Р.Кочарян был арестован судом первой инстанции Еревана 28 июля.

13 августа Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента об изменении ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд постановил освободить экс-президента страны, так как Р.Кочарян как бывший глава государства обладает неприкосновенностью.

16 августа в интервью армянскому телеканалу "Еркир Медиа" Р.Кочарян объявил, что возвращается в политику.

"Можете считать, что я вернулся. Основная причина моего возвращения - геополитическая ситуация, посмотрите на карту, где Армения и какими странами она окружена", - сказал он.

По его мнению, правительство Армении "не имеет опыта и не осознает, что нельзя дискредитировать армию, так как она является гарантом нашей государственности".

"Я понимаю это, я через это проходил, и именно поэтому считаю необходимым вернуться в политику", - отметил Р.Кочарян.