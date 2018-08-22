Путин: встречу с Трампом оцениваю положительно, никто не рассчитывал за два часа разрешить все спорные вопросы

Президент РФ Владимир Путин назвал полезной встречу с американским коллегой Дональдом Трампом, которая состоялась в Хельсинки в прошлом месяце.
"Что касается нашей встречи с президентом Трампом, то я оцениваю ее положительно и считаю, что она была полезной", - заявил он на пресс-конференции в Сочи, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
В.Путин подчеркнул, что "никто и не рассчитывал, что в двухчасовой беседе можно будет разрешить все вопросы, которые до сих пор являлись спорными".
Российский лидер отметил, что президент США по спорным вопросам высказал свою позицию, а он свою.
"Но обмен мнениями, прямой разговор всегда очень полезен", - заключил президент РФ.
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